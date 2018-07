Seleção feminina empata com Canadá e terá de vencer a final

A seleção brasileira de futebol feminino não conseguiu superar a defesa do Canadá e apenas empatou por 0 a 0 na noite de quarta-feira, em partida válida pelo Torneio Internacional Cidade de São Paulo, disputada no Estádio do Pacaembu. As duas seleções voltarão a se enfrentar no domingo, em duelo que valerá o título da competição.

As duas seleções entraram em campo garantidas na final. Assim, o duelo valia a liderança da fase de classificação, que dá a vantagem do empate na decisão. O Brasil fracassou nas tentativas de superar a defesa adversária e teve que se contentar com a vice-liderança.

As duas seleções somaram sete pontos, mas o Canadá chega com a vantagem de empatar na final por ter saldo de gols superior. Antes do 0 a 0 de quarta-feira, o Brasil havia derrotado as seleções do México (3 a 0) e da Holanda (3 a 2). A final com as canadenses acontecerá no domingo, às 17 horas, no Pacaembu.

Também na noite de quarta-feira, a Holanda derrotou o México por 3 a 1. As duas seleções voltarão a se enfrentar no domingo, às 14h45, na preliminar da final, em duelo que valerá o terceiro lugar do Torneio Internacional Cidade de São Paulo.