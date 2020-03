Seleção feminina encara sequência de 'pedreiras' para chegar bem em Tóquio

A seleção brasileira feminina de futebol estreia na temporada 2020 nesta quarta-feira. A equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage encara a Holanda no Torneio Internacional da França, às 15 horas (de Brasília), no Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes, durante a reta final de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A competição serve para Pia Sundhage testar a seleção antes da Olimpíada, marcada para julho e agosto, no Japão, já que apenas 18 jogadoras poderão garantir uma vaga em Tóquio. O jogo contra a atual vice-campeã mundial será o primeiro desafio para a técnica avaliar quem pode fazer mais de uma função em campo. Segundo ela, esse será um dos critérios de escolha.

Em entrevista publicada no site da CBF, a treinadora avaliou o time rival e espera resultado positivo para o Brasil. "A Holanda jogou a final da Copa do Mundo, isso já diz muito. É um time muito bom, a técnica (Sarina Wiegman) está fazendo um bom trabalho. Teremos algumas situações de jogo de um contra um. Espero que elas nos deem chances de contra-ataque. Claro que tudo é uma questão de estar no lugar certo na hora certa, e estarmos na mesma página. Se soubermos tomar a melhor decisão na hora certa, será um bom jogo para nós", analisa.

O retrospecto entre Brasil e Holanda é favorável para o time verde e amarelo. Em quatro jogos que disputaram, a seleção brasileira venceu três e empatou um, sem gols. O último duelo entre as seleções aconteceu em 2014.

Depois de enfrentar a Holanda, a seleção vai reeditar o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo do ano passado contra a França, quando o time brasileiro foi eliminado após perder por 2 a 1, na prorrogação. O jogo com a seleção francesa acontece no dia 7 de março, às 17 horas (de Brasília), também em Valenciennes. Já o último jogo pelo torneio está marcado para o dia 10, diante do Canadá, na cidade de Calais.

Saiba onde assistir aos jogos da seleção brasileira

Todos os confrontos do Brasil serão exibidos pelo canal SporTV. O último jogo, contra o Canadá, também será transmitido na TV aberta pela Globo.

Confira todos os jogos do Brasil pelo Torneio Internacional da França:

Quarta-feira - 4 de março

França x Canadá em Calais, 13 horas (de Brasília)

Brasil x Holanda em Valenciennes, 15 horas (de Brasília)

Sábado - 7 de março

Canadá x Holanda em Calais, 15 horas (de Brasília)

Brasil x França em Valenciennes, 17 horas (de Brasília)

Terça-feira - 10 de março

Brasil x Canadá em Calais, 15 horas (de Brasília)

França x Holanda em Valenciennes, 17 horas (de Brasília)