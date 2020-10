Seleção feminina encerra em Portugal período de treinos para Olimpíada de Tóquio

As 21 jogadoras da seleção brasileira convocadas pela técnica Pia Sundhage encerraram, nesta terça-feira, em Portimão, Portugal, mais um período de preparação visando os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem.

Atletas que atuam nos Estados Unidos, China e países da Europa se apresentaram em dia 19 de outubro, e realizaram atividades durante a Data Fifa. O planejamento foi igual ao período na Granja Comary, em Teresópolis, em setembro, que contou apenas com atletas que atuavam no Brasil. O objetivo era a avaliação das convocadas em trabalhos similares.

Para este período, Pia apostou também em jovens atletas que atuam na Europa. As meias Giovanna, Laís e Ana Vitória, além da atacante Mylena, estrearam na seleção. Com esta convocação, Pia soma 62 convocadas.

"A experiência com as jogadoras mais jovens e experientes tem sido fantástica. Dá para imaginar como vai ser Formiga e Giovanna atuando no mesmo campo, jogando na mesma época e trocando passes? Para mim, isso é muito legal e mostra o futuro do Brasil", disse Pia, em entrevista à CBF TV.

Esta foi a terceira convocação deste ano. Em março, antes da paralisação por conta da pandemia da covid-19, a equipe participou do Torneio Internacional da França, enfrentando Canadá, Holanda e as donas da casa.