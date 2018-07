Seleção feminina espera jogo difícil contra o México em torneio na China

A seleção brasileira feminina de futebol voltará aos gramados nesta quinta-feira para disputar a Copa CFA, na China. Para o primeiro jogo da equipe sob o comando do técnico Vadão, que substituiu Emily Lima, o adversário será o México, na cidade de Chongqing.

O rival, na avaliação da seleção, será complicado, apesar da goleada aplicada pelas brasileiras no último confronto direto, há dois anos. "Acredito que será um jogo muito disputado. Como toda a seleção faz contra o Brasil, imagino que o México venha com tudo para cima. Mas a comissão já passou algumas informações para a gente e estamos preparadas para fazer um bom trabalho", comenta a goleira Bárbara.

No último duelo entre Brasil e México, as brasileiras golearam por 6 a 0 no Torneio Internacional de Natal. E, anteriormente, também em 2015, o Brasil vencera a equipe mexicana no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, por 4 a 2.

Para o jogo de estreia na China, Vadão já definiu a equipe titular com Bárbara; Poliana, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires; Thaisa e Andressinha; Thaís Guedes, Marta, Bia e Gabi Zanotti.

O treinador escolheu as titulares após fazer mais três mudanças em sua lista inicial de convocadas, na terça-feira. Nas últimas semanas, ele precisou chamar mais cinco jogadoras, em razão de cortes por conta de problemas físicos.

A convocação inicial já levou em conta as baixas por aposentadoria no elenco. Ao todo, cinco jogadoras desistiram de defender a seleção brasileira em protesto contra a demissão de Emily Lima, no mês passado.

Vadão, que comandava a seleção antes de Emily, foi novamente contratado. E sua reestreia acontecerá às 6 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira. Na sequência da Copa CFA, as brasileiras vão enfrentar a Coreia do Norte e a China.