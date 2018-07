Seleção feminina faz 4 a 0 no Equador na Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com goleada no quadrangular final da Copa América, nesta quarta-feira. As brasileiras não se intimidaram com a torcida contra e venceram o anfitrião Equador, em Quito, pelo placar de 4 a 0, abrindo boa vantagem na briga pelo título.

O grande destaque da seleção foi Cristiane, responsável por dois gols. Ela abriu o placar aos 14 do primeiro tempo, após jogada de Rilany. Três minutos depois, anotou seu segundo ao aproveitar passe de Formiga depois de cobrança de escanteio de Maurine.

Após participar do lance, Maurine deixou sua marca aos 37 ao receber lançamento de Andressa Alves, driblar a goleira e mandar para as redes. O quarto gol veio apenas nos instantes finais da partida. Aos 43, Raquel recebeu passe de Andressinha e encobriu a goleira, selando a vitória brasileira.

Na outra partida do quadrangular, Colômbia e Argentina empataram sem gols. O Brasil volta a campo na sexta para enfrentar as argentinas, na cidade de Sangolqui. A última rodada será disputada no domingo. O Brasil vai encarar a Colômbia, enquanto o Equador vai duelar com a Argentina.