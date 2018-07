Seleção feminina faz 6 a 0 na Argentina e fica a um empate do título

A seleção brasileira feminina de futebol ficou mais perto do título da Copa América ao golear a Argentina por 6 a 0, na noite de sexta-feira, em Sangolqui, no Equador. Com o triunfo, o Brasil depende apenas de um empate na rodada final do quadrangular para garantir o troféu.

De quebra, o time nacional conquistou a primeira vaga sul-americana na Copa do Mundo do Canadá, em 2015. "O nosso primeiro objetivo foi alcançado: a vaga para o Mundial. Entretanto, agora queremos ser campeões e para isso, vamos buscar mais uma vitória, desta vez, contra a Colômbia", declarou o técnico Vadão.

Para buscar o hexacampeonato da Copa América, a seleção precisa só empatar com a Colômbia, no domingo, independentemente do resultado de Equador x Argentina. As brasileiras, contudo, só pensam na vitória. "Não estamos pensando em empatar, queremos jogar bem e vencer. A partida contra a Colômbia não será fácil, pois esta é uma das melhores seleções, que toca muito bem a bola e com certeza nos dará trabalho", afirmou Cristiane.

Como aconteceu nos jogos anteriores, a atacante foi um dos destaques da seleção na noite passada. Foi dela o primeiro dos seis gols brasileiros. Aos 32 minutos de jogo, ela driblou quatro marcadoras, avançou pelo meio e mandou para as redes, abrindo o placar. Antes do intervalo, Andressa Alves anotou o segundo, aos 36.

Na segunda etapa, o domínio brasileiro foi ainda maior e os gols não demoraram a sair. Aos 13, Maurine anotou o terceiro da seleção. Tayla Pereira, aos 22, Tamires Dias, 27, e Raquel Santos, aos 39 minutos, selaram a goleada sobre as rivais.