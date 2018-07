Seleção feminina goleia Portugal em estreia de técnico

A seleção brasileira de futebol feminino estreou com goleada no Torneio Internacional Cidade de São Paulo de 2012. Em partida realizada no Estádio do Pacaembu, neste domingo à tarde, o Brasil venceu Portugal por 4 a 0 na capital paulista. O jogo também foi o primeiro do técnico Márcio de Oliveira no comando da equipe.

A atacante Cristiane abriu o placar logo aos 8 minutos de partida, depois de um belo chute cruzado. Aos 35, a lateral Fabiana Baiana ampliou o marcador.

Na segunda etapa, a craque Marta marcou o terceiro aos 2 minutos. Aos 34, a atacante Giovânia, que havia entrado no lugar de Cristiane, fez seu primeiro gol, em sua primeira partida pela seleção, e definiu o placar de 4 a 0.

A competição, que é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), conta ainda com as seleções do México e da Dinamarca. O próximo jogo do Brasil será realizado na próxima quinta-feira, contra as mexicanas, no Pacaembu, às 21h50. Já o confronto das brasileiras diante das dinamarquesas será no próximo domingo, às 16 horas, também no tradicional estádio paulistano.