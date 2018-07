Seleção feminina goleia Rússia e se garante em final contra a Itália em Manaus

A seleção brasileira confirmou seu favoritismo ao golear a Rússia por 4 a 0, nesta tarde, na Arena da Amazônia, em Manaus, garantindo sua vaga na final do Torneio Internacional Feminino contra a Itália, que na preliminar fez 3 a 0 sobre Costa Rica. A decisão vai ser disputada no próximo final de semana, domingo, dia 18, mas antes disso os finalistas vão brigar pela ponta da classificação na terceira rodada.

Quem terminar em primeiro lugar leva a vantagem do empate para a final. No momento, Brasil e Itália têm seis pontos, com as brasileiras levando vantagem no saldo de gols: 10 a 6. Rússia e Costa Rica, com duas derrotas cada, estão eliminadas. A terceira rodada será quarta-feira com a Rússia pegando a Costa Rica, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Depois, se enfrentam Brasil e Itália, às 22h15.

O JOGO - O Brasil não encontrou dificuldades para bater a seleção russa. Os gols foram marcados por Bia e Debinha. Logo aos 12 minutos, Bia abriu o marcador, batendo na saída da goleira russa. O Brasil seguiu pressionando e ampliou com Debinha aos 42 minutos, de cabeça.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Bia só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fechar a conta. Debinha fechou a conta aos 15 minutos, com gol marcado depois de corta luz de Gabi Nunes.