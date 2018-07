Seleção feminina goleia Suíça e termina Copa Algarve em 7º lugar

A seleção brasileira feminina de futebol encerrou nesta quarta-feira sua participação na Copa Algarve com uma goleada de 4 a 1 sobre a Suíça, na cidade portuguesa de Albufeira. Com gols de Marta (dois), Bia e Andressa Alves, a equipe comandada pelo técnico Vadão terminou a competição na 7ª colocação do torneio amistoso.

A Copa Algarve serviu de preparação para o Mundial do Canadá, que será disputada entre 6 de junho e 5 de julho deste ano. Na competição, o time brasileiro disputou quatro partidas, venceu duas, empatou uma e sofreu uma derrota, para a Alemanha. Foram sete gols marcados e quatro sofridos.

"A Copa Algarve faz parte de nossa preparação para a Copa do Mundo no Canadá em 2015. Sabíamos que enfrentaríamos grandes seleções, como a Suécia e a Alemanha", avaliou Vadão, que ainda terá um amistoso, justamente com as alemães, no dia 8 de abril, em Furth, na sequência da preparação brasileira para a competição no Canadá.

Para o treinador, a participação na Copa Algarve trouxe boas lições para o time brasileiro. "Temos que trabalhar as bolas longas, por exemplo. Em uma partida como a que tivemos contra as alemãs, esta pode ser uma solução", comentou.

Na partida desta quarta, Vadão aproveitou para testar jovens jogadoras, como Érika, Tamires e Andressinha, que entraram nas vagas das titulares Tayla, Maurine e Thaísa. O time foi escalado com Luciana; Fabiana, Bruna, Érika e Tamires; Rosana (Raquel), Formiga (Francielle), Andressinha e Andressa Alves; Marta e Bia (Gabi Zanotii).

REAPRESENTAÇÃO

Com o fim da Copa Algarve, as jogadoras brasileiras ganharão quatro dias de folga no retorno ao Brasil. No dia 17, próxima terça, o grupo vai se reapresentar para mais uma etapa de treinos, em Itu, no interior de São Paulo.