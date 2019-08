Seleção feminina leva bom público ao Pacaembu e Pia elogia: 'Grande e barulhento'

A presença de 13.180 pessoas no estádio do Pacaembu na estreia da técnica Pia Sundhage pela seleção de futebol feminino na quinta-feira foi tão positiva quanto o resultado de 5 a 0 diante da Argentina. Com um preço acessível - entre R$ 11 e R$ 26,40 - e em um horário em que o brasileiro está acostumado a acompanhar o futebol durante a semana, às 21h30, os torcedores puderam incentivar o Brasil.

Para ilustrar a importância do público de quinta-feira, o jogo entre Corinthians e Iranduba-MA, pelo Brasileiro Feminino A-1, no dia 9 de maio, também teve preços acessíveis - entre R$ 10 e R$ 20 -, aconteceu em um horário agradável - 20h30 - e contou com a campanha #UmSóCorinthians do time paulista e seu patrocinador, mas levou 5.387 pessoas ao estádio. Esse número é 2,44 vezes menor que do o presente na estreia de Pia.

A primeira partida da final do Brasileiro Feminino A-2 entre São Paulo e Cruzeiro, no dia 18 de agosto, teve a presença de 2.814 torcedores no mesmo estádio do Pacaembu. No mesmo dia, o time masculino jogou no Morumbi com a estreia de Daniel Alves. Já o primeiro jogo da semifinal entre São Paulo e Palmeiras - clubes com grandes torcidas no futebol masculino -, no dia 28 de julho, contou com público de 3.661 pessoas.

Em 2015, no último jogo da seleção feminina realizado no Pacaembu antes do Torneio Internacional - na ocasião as brasileiras foram derrotadas por 1 a 0 em amistoso contra a Nova Zelândia - o público foi de pouco mais de 3 mil torcedores.

Na quinta-feira, a torcida chamou pelo nome da técnica diversas vezes. Pia ficou satisfeita. "É sempre único fazer algo pela primeira vez. Treinei o Brasil pela primeira vez, então é claro que foi especial. Marcar cinco gols diante de um grande e barulhento público foi ótimo. Esse 5 a 0 é algo que sempre me lembrarei. Sou sortuda de ter vencido a Argentina."

PRÓXIMO DESAFIO

Neste domingo, a seleção brasileira encara o Chile na final do Torneio Internacional, também no Pacaembu, às 13h (horário de Brasília). O jogo será transmitido pela TV Cultura e SporTV . Na preliminar Argentina e Costa Rica, que perderam os jogos contra Brasil e Chile, respectivamente, disputarão o terceiro lugar. Veja como comprar ingresso.

Que tal ver os gols da vitória da #SeleçãoFeminina logo pela manhã? Time venceu a Argentina ontem por 5 a 0! ️⚽️ Gols: Ludmila, Formiga, Debinha, Erika e Junco (contra) pic.twitter.com/n8gsMgn2nC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 30 de agosto de 2019

INCENTIVO

Os torcedores que compraram ingressos para os jogos de quinta-feira ou para os que serão realizados no domingo, poderão visitar o Museu do Futebol de graça neste domingo. A promoção lançada pela instituição e a Federação Internacional de Football 7 Society (FIFO7S) tem como objetivo incentivar a presença do público nos jogos do torneio amistoso feminino. Para ter aceso ao museu, basta apresentar o ingresso para alguma das partidas. O Museu do Futebol ficará aberto no domingo das 9h às 18h (com entrada até as 17h).