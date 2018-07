Seleção feminina marca amistoso com Holanda para o dia 20 de agosto

Em preparação para a Copa América, no Equador, em setembro, a seleção brasileira feminina de futebol fará um amistoso com a Holanda, 14ª colocada no ranking da Fifa, no dia 20 de agosto. A partida será disputada no Goffertstadion, na cidade holandesa de Nimegue, às 19 horas (14h de Brasília).

Será o único amistoso da seleção comandada pelo técnico Vadão visando diretamente a disputa da Copa América, cuja tabela foi revelada na semana passada. Atual campeão, o Brasil fará sua estreia no Grupo B em 12 de setembro, contra a Bolívia, às 21h10 (de Brasília), na cidade de Loja.

Depois, o adversário será o Paraguai no dia 14 (17h10 de Brasília) na mesma cidade. No dia 18 (21h10), a seleção vai enfrentar o Chile em Cuenca. Somente os dois primeiros colocados de cada um dos dois grupos avançam à fase final. E as duas melhores equipes deste quadrangular garantem vaga no Mundial do Canadá, a ser disputado entre 6 de junho e 5 de julho de 2015.