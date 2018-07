Seleção feminina perde para a Austrália na estreia no Torneio das Nações

A seleção feminina do Brasil estreou com derrota na segunda edição do Torneio das Nações nesta quinta-feira. O time de Marta e companhia foi superado pela atual campeã Austrália por 3 a 1 no Children's Mercy Park, em Kansas City, nos Estados Unidos.

+ Vadão é indicado pela Fifa ao prêmio de melhor técnico do futebol feminino

O Torneio das Nações é um quadrangular amistoso disputado em solo norte-americano. Também integram a competição o Japão e a seleção anfitriã. Na primeira edição da competição, que tinha os mesmos participantes, a Austrália levou o título e o Brasil foi o último colocado.

Nesta quinta-feira, as australiana aproveitaram o primeiro tempo ruim das brasileiras para deixar a vitória bem encaminhada. Desligado, o time brasileiro demorou a acordar na partida e permitiu que o rival abrisse dois gols de vantagem em 38 minutos.

A lateral-direita Poliana, em cabeceio infeliz na primeira trave, marcou contra logo aos oito minutos. Butt aproveitou nova falha da defesa brasileira e ampliou o placar aos 38 minutos. A diferença de gols foi bem administrada pela seleção da Oceania até as equipes desceram aos vestiários para o intervalo.

O cenário dos primeiros minutos de jogo se repetiu no início da etapa final, com a Austrália superior em campo e eficiente. A maior qualidade técnica se transformou em outro gol aos cinco minutos. Kerr recebeu em velocidade e chutou no alto para marcar o terceiro gol.

Com as mudanças do técnico Vadão, que colocou Camila e Adriana em campo, a equipe apresentou melhora e finalmente conseguiu pressionar o adversário. Marta, indicada pela Fifa à lista das dez finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela 14ª vez - a brasileira tem cinco troféus - apareceu mesmo que tardiamente e mostrou que ainda é capaz de fazer a diferença.

Aos 34 minutos, Marta fez bela jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para Debinha desviar e diminuir a vantagem das australianas, que àquela altura, já não era mais possível ser revertida.

O próximo jogo da seleção brasileira será contra as japonesas, às 17h15 (horário de Brasília) no domingo, no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford. No mesmo dia, às 19 horas, a Austrália enfrenta os Estados Unidos.