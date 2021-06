Seleção feminina se apresenta para últimos amistosos antes da Olimpíada de Tóquio

Leia Também CBF acerta primeiro patrocínio exclusivo das seleções brasileiras femininas

A seleção brasileira feminina se apresentam nesta segunda-feira para a sequência de dois jogos preparatórios diante da Rússia e do Canadá. Os compromissos serão disputados no período de Data Fifa, entre os dias 7 a 15 de junho, em Cartagena, na Espanha, que servem de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

As atletas que atuam no Brasil se apresentam em São Paulo, na noite deste domingo, após a disputa da 13.ª rodada do Brasileiro Feminino. A delegação viaja nesta segunda-feira para a Espanha. As atletas que atuam na Europa e Estados Unidos seguirão a mesma rotina e chegarão ao longo da tarde no Hotel Thalasia Costa de Murcia, em San Pedro de Pinatar, na Espanha.

Como parte do protocolo de segurança, ao chegar na concentração a comissão técnica e as atletas repetirão os exames de RT-PCR (covid-19). A delegação já havia feito os testes de Swab Nasal dois dias antes da apresentação para detectar possíveis casos do novo coronavírus.

Os treinamentos da seleção feminina serão realizados na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar. Já os dois jogos serão disputados o estádio Municipal Cartagena, em Cartagena.