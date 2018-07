Seleção feminina sobe uma posição em ranking da Fifa antes de Mundial

A seleção brasileira feminina de futebol ganhou uma posição no último ranking da Fifa antes do Mundial do Canadá, que será disputado em junho. Na lista divulgada nesta sexta-feira, o Brasil aparece em 7º lugar, logo à frente da equipe anfitriã do Mundial, que também subiu uma colocação.

A seleção comandada pelo técnico Vadão cresceu no ranking apesar do rendimento irregular nos últimos meses. Na única competição disputada neste ano, a seleção ficou apenas na 7ª colocação na Copa Algarve, torneio amistoso realizado em Portugal. Em 4 jogos, o Brasil venceu dois, teve um empate e uma derrota.

A liderança do ranking segue com a Alemanha. No entanto, as alemãs viram as norte-americanas reduzirem a diferença na lista. Apenas dez pontos separam as duas seleções. A França continua na terceira colocação, seguida do Japão, Suécia e Inglaterra. Depois do Brasil vem o Canadá, que divide a oitava posição com a Coreia do Norte, única equipe do Top 10 que não se classificou para o Mundial. A Austrália fecha a lista das 10 melhores.

Pelo novo ranking, o Grupo D da Copa do Mundo feminina é o mais forte, com Estados Unidos (2ª colocado), Austrália (10ª), Suécia (5ª) e Nigéria (33ª). E, na média, o Grupo C é o mais fraco. O Japão (4ª) não deve ter maiores dificuldades para se classificar numa chave que tem Suíça (19ª), Camarões (53ª) e Equador (48ª).

A seleção brasileira está no Grupo E, que tem forças medianas, como Coreia do Sul (18ª), Espanha (14ª) e Costa Rica (37ª). O Mundial será disputado entre 6 de junho e 5 de julho. E deve definir o novo ranking da Fifa, a ser divulgado no dia 10 de julho.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da Fifa:

1º - Alemanha, 2.168 pontos

2º - EUA, 2.158

3º - França, 2.103

4º - Japão, 2.066

5º - Suécia, 2.008

6º - Inglaterra, 2.001

7º - Brasil, 1.984

8º - Canadá, 1.969

8º - Coreia do Norte, 1.969

10º - Austrália, 1.968

11º - Noruega, 1.933

12º - Holanda, 1.919

13º - Itália, 1.875

14º - Espanha, 1.867

15º - Dinamarca, 1.848

16º - China, 1.847

17º - Nova Zelândia, 1.832

18º - Coreia do Sul, 1.830

19º - Suíça, 1.813

20º - Islândia, 1.812