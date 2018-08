Seleção feminina sub-20 empata no fim com Inglaterra, mas se complica no Mundial

A seleção brasileira feminina se complicou de vez no Mundial Sub-20, que está sendo realizado na França, mas ao menos conseguiu evitar a segunda derrota na competição. Nesta quarta-feira, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, a equipe nacional empatou por 1 a 1 com a Inglaterra, pela segunda rodada do Grupo B, e agora tem chances remotas de avançar às quartas de final.

No último domingo, a seleção havia estreado no Mundial Feminino Sub-20 com derrota por 3 a 2 para o México. A igualdade desta quarta, portanto, rendeu ao Brasil o seu primeiro ponto no Grupo B. E a participação da equipe na chave se encerrará no domingo, quando vai encarar a atual campeã Coreia do Norte em Concarneau, após atuar nas duas primeiras rodadas em Dinan-Léhon, em busca da difícil classificação às quartas de final.

A seleção da Inglaterra agora está com quatro pontos, enquanto o México soma três e a Coreia do Norte ainda não pontuou, sendo que essas duas equipes se enfrentam ainda nesta quarta-feira na conclusão da segunda rodada do Grupo B.

No duelo desta quarta, a seleção ficou em situação difícil logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Georgia Stanway colocou a Inglaterra em vantagem ao converter uma cobrança de pênalti.

O restante da partida foi marcado pelas ações ofensivas do Brasil, que dominou as principais estatísticas do jogo, com 21 finalizações, contra apenas seis do adversário. A equipe nacional também controlou mais a posse de bola - 59% a 41% -, além de ter 11 escanteios, contra apenas dois do adversário. Mas o gol de empate foi sair apenas aos 47 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Ariadina.

O Mundial Feminino Sub-20 está em sua nona edição, sendo que o Brasil avançou às semifinais nas três primeiras, tendo o terceiro lugar em 2006 como seu melhor desempenho na competição bianual. Em 2016, a equipe parou nas quartas de final.