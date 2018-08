Seleção feminina sub-20 perde da Coreia do Norte e é eliminada do Mundial

A seleção feminina sub-20 do Brasil perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Norte, neste domingo, em Concarneau, na França. O resultado representou a eliminação do time brasileiro no Mundial Sub-20, que terminou na lanterna do Grupo B do torneio, com apenas um ponto ganho em três jogos.

O Brasil entrou pressionado na última rodada da chave por causa dos resultados ruins nas duas primeiras partidas: um empate e uma derrota. Para se classificar, a seleção precisava que a Inglaterra vencesse o México, o que aconteceu pelo placar de 6 a 1, que garantiu a primeira colocação das inglesas no grupo, com sete pontos.

A segunda colocada foi a Coreia do Norte, que chegou a seis pontos e garantiu vaga nas quartas de final. O México, com três, ficou na terceira posição e também foi eliminado do torneio.

As brasileiras pressionaram durante o primeiro tempo e perderam oportunidades para abrir o placar. Aos 43 minutos, porém, na única chance da Coreia do Norte até então, Sun Im recebeu cruzamento na área e marcou o primeiro gol do time adversário.

O empate saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, a bola chegou para Valéria, que passou para Geyse chutar com força e igualar o marcador. O Brasil pressionou e até bateu uma bola no travessão, aos 45, mas três minutos depois saiu o gol da vitória norte-coreana, com Kum Ok, que acertou cabeceio após falta levantada na área.