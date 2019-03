Seleção feminina tem uniforme feito pela 1ª vez a partir de pedidos das jogadoras

Pela primeira vez na história a seleção brasileira feminina de futebol terá um uniforme criado a partir de "estudos e troca de informações com jogadoras profissionais e amadoras", segundo a Nike, patrocinadora da equipe, que apresentou junto com a CBF a coleção que será usada no Mundial que será disputado em junho, na França.

Os uniformes foram desenvolvidos exclusivamente para a seleção feminina e uma das principais novidades, que foi um pedido das próprias atletas, é o caimento do calção, que tem um corte inovador facilitando a prática do futebol para mulheres. As camisas trazem uma inscrição na parte de dentro: "Mulheres Guerreiras do Brasil".

"Quando vestimos a camisa do Brasil, além de buscar o melhor para a equipe, nós estamos brigando para que todas as mulheres tenham seu espaço no esporte. Temos enorme responsabilidade como referência para todas as meninas apaixonadas pelo esporte. Vai além da prática esportiva porque é uma luta pela igualdade", ressaltou Andressinha, meio-campista da seleção.

A camisa principal é a tradicional amarelinha, com um toque de verde na barra da manga. O calção é azul e as meias brancas. Já o uniforme reserva é azul escuro e tem um design inspirado em uma constelação de estrelas. A gola tem a mesma tonalidade de azul, mais claro, das mangas. O calção é branco e o meião, azul.

"É um orgulho muito grande poder representar o País, levantar a bandeira do futebol feminino e conduzir a camisa da Seleção em mais um Mundial. Sempre me inspirei em craques como Marta, Cris e Formiga, guerreiras que tanto fazem pela modalidade. Hoje, estou ao lado delas. Tudo vale a pena pelos nossos sonhos", comentou a atacante Andressa Alves.

A estreia dos novos uniformes será nos próximos amistosos da seleção, já na preparação para o Mundial feminino, que começa no dia 7 de junho. O Brasil está no Grupo C e vai enfrentar a Jamaica, em Grenoble, a Austrália, em Montpellier, e a Itália, em Valenciennes. A equipe não vem de bons resultados, mas espera surpreender no torneio.

"Ficamos felizes com este momento especial do futebol feminino. É um ano de Campeonato Mundial, que terá transmissão em TV aberta, ampliando a sua divulgação. Além disso, a CBF aumentou a abrangência do Campeonato Brasileiro da modalidade e criou a primeira competição de base da história", explicou o diretor executivo de Gestão da CBF, Rogério Caboclo.