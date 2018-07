Seleção feminina vai encarar EUA na final em Brasília

A seleção brasileira feminina de futebol vai decidir o Torneio Internacional de Brasília contra a tradicional equipe dos Estados Unidos, no próximo sábado, no Estádio Mané Garrincha. O confronto foi definido na noite desta quinta com as goleadas do Brasil sobre a China por 4 a 1 e das norte-americanas sobre a Argentina, pelo inesperado placar de 7 a 0.

Com a vaga garantida na final, a seleção poderia classificar a China para o duelo decisivo em caso de empate. Mas o time brasileiro não deu chances às rivais, graças aos gols de Darlene, Andressinha, Debinha e Andressa Alves, e favoreceu a equipe dos Estados Unidos, que também precisava vencer as argentinas para avançar à decisão do quadrangular amistoso.

Como entrou em campo já classificado, o time brasileiro não contou com algumas de suas principais titulares. O técnico Vadão poupou as jogadoras visando a final do torneio, a ser disputada no domingo. Assim, Marta, Maurine, Tayla e Thaisa foram preservadas na partida desta quinta.

"Como já estávamos classificados e algumas jogadoras não conseguiram se recuperar totalmente, resolvi poupá-las para que estejam 100% para a final, que com certeza será uma grande partida", justificou o treinador, que fez testes na equipe. "Foi uma ótima oportunidade para eu ver algumas jogadoras em campo, em jogo e não só em treinamento. É claro que temos muito o que melhorar, mas as meninas fizeram um bom trabalho."