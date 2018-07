Seleção fica reclusa na manhã fria de Curitiba

Assim como aconteceu na sexta-feira, a programação da seleção neste sábado prevê apenas testes e exames. Os jogadores só devem ir para os campos do CT do Caju, para fazer exercícios físicos, a partir de domingo. E treino com bola está previsto para terça-feira, véspera do embarque para a África do Sul.

Ainda neste sábado, o trabalho no CT do Caju terá uma paralisação no meio da tarde. O grupo promete acompanhar pela TV a final da Liga dos Campeões da Europa, que começa às 15h45 (horário de Brasília). Mesmo porque, três jogadores da seleção estarão em campo: Júlio César, Maicon e Lúcio, que defendem a Inter de Milão na decisão contra o Bayern de Munique, em Madri, na Espanha.