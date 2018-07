Seleção francesa inicia 'Eliminatórias paralelas' com empate

Classificada para a edição 2016 da Eurocopa por ser país-sede, a França não precisa jogar as Eliminatórias da competição. Mesmo assim, vai participar, extraoficialmente, do Grupo I, que tem apenas cinco times. Por ser um número par, em cada rodada uma equipe folga. Esse time será sempre o rival da França, em partida amistosa.

Essas eliminatórias paralelas começaram neste domingo, ao mesmo tempo que a disputa oficial. A França, que vinha de vitória sobre a Espanha, em casa, foi até Belgrado e ficou no empate por 1 a 1 com a Sérvia. Pogba marcou aos 13 do primeiro tempo e Kolarov empatou a 10 minutos do fim.

Em outubro, a França tem amistosos marcados contra Portugal (casa) e Armênia (fora) e Depois, em novembro, recebe a Albânia. Neste domingo, Portugal perdeu em Aveiro para a Albânia, por 1 a 0, e a Dinamarca passou pela Armênia por 2 a 1. Esses dois jogos valeram pelo Grupo I.