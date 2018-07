Seleção francesa lamenta cair no grupo da Espanha

GENEBRA - Depois de dar um vexame na Copa de 2010, a França agora teme uma outra catástrofe: ficar de fora do Mundial de 2014 no Brasil. Neste sábado, o sorteio colocou a seleção de Laurent Blanc no mesmo grupo da Espanha, campeã do mundo. Do lado francês, o tom de cartolas, técnicos e torcedores e até da tevê francesa foi de muita preocupação. Entre os espanhóis, o grupo foi considerado como "muito positivo".

"A Espanha certamente é a melhor equipe hoje do mundo. Vamos ter de progredir muito e vai ser extremamente difícil", afirmou o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet. "Não foi um bom sorteio ", completou. A seleção que terminar em segundo no grupo irá para a repescagem. Mas, para Paris, isso não resolve, já que enfrentará seleções difíceis se isso ocorrer. "Precisamos ser os primeiros no grupo", disse Le Graet.

"Uma coisa está clara: não somos os favoritos", disse Blanc. "Será terrivelmente excitante medir forças com os melhores", destacou. "Mas seria mentir se digo que estamos num grupo fácil. Longe disso", concluiu. Ele, antes do sorteio, já temia por cair em um grupo difícil. Neste sábado, foi categórico ao confirmar a condição de "desafiante" da França. "Ninguém queria a Espanha em seu grupo. Essa era a seleção a ser evitada", afirmou Fabio Capello.