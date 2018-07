Seleção francesa realiza teste antidoping em atletas

"Dez jogadores foram testados ontem à tarde (sábado) e oito nesta manhã (domingo)" disse o técnico, que informou quatro jogadores tiveram que passar pelo antidoping duas vezes.

Entretanto, ele não revelou os nomes dos atletas. Domenech tem até o dia 1º de junho para enviar à Fifa a lista dos 23 jogadores que disputarão o Mundial. No sábado, o meio-campista Lassana Diarra foi cortado da delegação, por causa de uma anemia falciforme, desordem genética do glóbulo vermelho do sangue. Com a saída do volante, o grupo ficou com 23 atletas.

Domenech ainda não decidiu se chamará um substituto para o amistoso da França contra a Costa Rica, que ocorrerá na quarta-feira. A França iniciará sua campanha na Copa do Mundo, no dia 11 de junho, quando enfrentará o Uruguai. África do Sul e México também estão no Grupo A.