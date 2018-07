Seleção frustra torcedores em aeroporto de Fortaleza

FORTALEZA - A seleção brasileira desembarcou no final da tarde deste domingo em Fortaleza, onde enfrentará o México na quarta-feira, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa das Confederações. E frustrou os torcedores que esperavam a delegação na porta do hotel e não tiveram qualquer contato com os jogadores - o ônibus que levava o grupo entrou no local por um acesso privativo, longe do público.

Depois de desembarcar na Base Aérea de Fortaleza, que fica ao lado do aeroporto da cidade, a delegação seguiu direto de ônibus para o hotel. Lá, dezenas de torcedores, a maioria de crianças e adolescentes, esperavam ter algum contato com os jogadores, principalmente o atacante Neymar. Mas saíram frustrados do local, porque a seleção brasileira passou bem longe do público.

Houve até um princípio de confusão. Com a chegada do ônibus da seleção, algumas pessoas pularam a grade que os mantinha afastados do hotel e correram em direção ao saguão de entrada na expectativa de ter contato com algum jogador. Apesar da invasão da área de proteção montada pela polícia, ninguém entrou no local ou conseguiu chegar perto dos astros da delegação do Brasil.

Pela programação, a seleção agora só vai deixar o hotel em Fortaleza na tarde desta segunda-feira, quando sai para treinar no Estádio Presidente Vargas. Depois, faz na terça o treino de reconhecimento do Castelão, palco do jogo de quarta, contra o México, pelo Grupo A do torneio.