Seleção ideal da Uefa tem cinco jogadores do Barcelona e três do Real

A Uefa divulgou nesta sexta-feira a sua seleção ideal de 2015, eleita por internautas através do site oficial da entidade que controla o futebol europeu. E a equipe conta com cinco jogadores do Barcelona e três do Real Madrid.

Entre os representantes do clube catalão figuram os brasileiros Neymar e Daniel Alves, o argentino Lionel Messi e os espanhóis Andrés Iniesta e Gerard Piqué. Já entre os merengues aparecem o português Cristiano Ronaldo, o colombiano James Rodríguez e o espanhol Sergio Ramos. Os outros três integrantes da seleção ideal da Uefa são o alemão Manuel Neuer e o austríaco David Alaba, ambos do Bayern de Munique, e o francês Paul Pogba, da Juventus.

Eleito por 70% dos internautas que participaram desta eleição, Messi foi o jogador mais votado do "time do ano", enquanto Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro atleta eleito por dez vezes para seleção da Uefa. O astro português, por sinal, é o único até hoje que foi eleito como jogador de duas posições diferentes - entrou na equipe da entidade em 2004, 2007, 2008, 2009 e 2010 como meio-campista, antes de figurar na equipe ideal como atacante de forma consecutiva entre 2011 e 2015.

Ao total, Messi recebeu 448.445 votos nesta eleição. Curiosamente, o segundo jogador mais votado foi o atleta menos badalado desta seleção, David Alaba, com 433.244 indicações, enquanto o terceiro mais lembrado pelos internautas foi Iniesta, com 401.574. Neymar, por exemplo, recebeu "apenas" 282.327 votos, mas mesmo assim ficou à frente de Cristiano Ronaldo, este com 260.811.

Eleito como um dos quatro defensores, o próprio Daniel Alves teve votação mais expressiva do que a do atacante brasileiro e a do astro do Real. O lateral recebeu 291.611 indicações. Outro fato curioso, James Rodríguez, estreante na seleção da Uefa, contabilizou apenas 60 votos a mais do que Cristiano Ronaldo. Pogba, por sua vez, também pela primeira vez figura entre os 11 melhores eleitos pelos internautas.

Sete vezes eleito para a seleção da Uefa, Messi é o sul-americano com maior sucesso na história desta votação, que elegeu desta vez então a seguinte formação ideal: Neuer; Daniel Alves, Sergio Ramos, Piqué e Alaba; Iniesta, Pogba e James Rodríguez; Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.