Seleção inglesa cria novo código de conduta a jogadores

De acordo com as novas regras, os jogadores não poderão escrever no Twitter sobre partidas da seleção por 24 horas antes delas acontecerem. Eles também estão proibidos de utilizar a rede social para falar sobre o oponente, o técnico e outros atletas, correndo o risco de passarem por um inquérito disciplinar.

Recentemente, o lateral Ashley Cole foi denunciado pela FA depois que usou sua página no Twitter para chamar os dirigentes da entidade de "imbecis". Na época, ele testemunhava a favor de seu companheiro de seleção e de Chelsea, o zagueiro John Terry, que estava sendo acusado de racismo.

Terry, aliás, foi o motivador de uma das regras do novo código de conduta, depois de deixar de ser capitão da seleção por duas vezes - a primeira por manter um relacionamento extraconjugal com a mulher de seu ex-companheiro Wayne Bridge, e a segunda justamente pelo caso de racismo. A FA indicou que perderá a braçadeira quem falhar em ser um "modelo a outros jogadores".