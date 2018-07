Seleção inglesa volta para casa para enfrentar México A seleção inglesa, que estava na cidade austríaca de Irdning concentrada para a Copa do Mundo da África do Sul, retornou neste domingo para Londres, onde fará na segunda-feira um amistoso contra o México. Para esta partida, o treinador Fábio Capello poupará Joe Cole, Ashley Cole, Frank Lampard e John Terry, ambos do Chelsea, e o goleiro do Portsmouth David James.