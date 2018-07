Seleção italiana convoca Emerson Palmieri, ex-Santos, para período de treinos

O lateral-esquerdo brasileiro Emerson Palmieri, ex- Santos e atual jogador da Roma, foi convocado neste domingo pelo técnico Gian Piero Ventura para um período do treinos da seleção italiana no CT de Coverciano.

Ventura chamou 23 jogadores "emergentes", conforme define o site da Federação Italiana de Futebol, para o terceiro período de treinos, que será realizado no CT de Coverciano, em Florença. Além de jovens promessas, a lista conta com atletas que perderam espaço na seleção, como o atacante Stephan El Shaarawy, também da Roma.

O grupo se apresentará nesta segunda-feira e realizará treinos entre terça e quarta-feira. Outras duas atividades como esta serão realizadas em maio. "O projeto organizado pela federação e por Ventura tem a intenção de expandir a base de jogadores disponíveis para o plantel internacional e ajudar na transição de geração", salienta a nota da federação italiana.

Emerson faz parte da lista de nove jogadores que nunca haviam sido convocados. Como tem passagens apenas pela seleção brasileira sub-17, o jogador de 22 anos, que também defendeu o Palermo, está liberado para defender a Itália.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013, ele deixou o Santos em 2014. Agora pode seguir os passos de jogadores como o volante Thiago Motta e o atacante Eder, brasileiros que já defenderam a seleção da Itália.