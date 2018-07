Seleção italiana escolhe hotel 'antidistrações' em Salvador

SALVADOR - A lista de hotéis credenciados pela Fifa para receber delegações em Salvador era quase previsível. Após a análise de quesitos técnicos, como localização, segurança, instalações e qualidade de serviços, acabaram sendo escolhidos os mais tradicionais e os localizados nos pontos mais conhecidos da cidade.

A comitiva da Fifa, por exemplo, está instalada no luxuoso e recém-reinaugurado Hotel da Bahia, que agora leva a bandeira Sheraton, localizado ao lado da Praça do Campo Grande, perto da Arena Fonte Nova e do centro histórico. Já a seleção brasileira optou pelo belo Gran Hotel Stella Maris, um resort praticamente debruçado sobre a Praia de Stella Maris, uma das bem-frequentadas de Salvador, perto do aeroporto.

As seleções do Uruguai e da Nigéria também ficaram em hotéis de inspiração praiana, localizados nas proximidades do da seleção brasileira, respectivamente o Catussaba Resort, também em Stella Maris, e o Deville, na vizinha Praia de Itapuã.

Na lista, o ponto fora da curva ficou para o hotel que vai hospedar a seleção italiana. Não é um estabelecimento tradicional - foi inaugurado no fim de 2011 -, nem fica perto da praia, nem em bairro turístico. Não tem sequer varandas nos quartos. Vista para o mar, só dos andares mais altos. E de longe. Já os uruguaios, por exemplo, estão todos em apartamentos com varanda com vista para a praia. "Separamos uma área do hotel para eles, que contam até com piscina exclusiva. Na terça eles até fizeram um churrasco no hotel", conta Dilson Jatahy Fonseca Jr., diretor executivo do Catussaba.

Quartel-general dos italianos na Copa das Confederações, o Hotel Matiz está localizado no bairro Costa Azul, nas proximidades do centro financeiro de Salvador, e tem como maior foco o público executivo.

Conta com tarifas mais baratas que a maioria dos outros selecionados pela Fifa, mas possui bons serviços e estrutura completa para eventos e na área de gastronomia, assim como uma bem equipada academia. Se as instalações são suficientes para a concentração do time,qualquer atividade turística vai exigir grandes deslocamentos da comitiva. As praias mais badaladas, como a de Stella Maris, ficam a pelo menos 15 quilômetros dali, sentido norte.

Os restaurantes e bares do Rio Vermelho também estão a 15 quilômetros, mas para o sul. Tanto Pelourinho, quanto Farol da Barra, Mercado Modelo e aeroporto ficam a pelo menos 20 quilômetros. A Igreja do Bonfim, a cerca de 30 quilômetros. Ou seja: se tudo seguir como o planejado, os jogadores italianos ficarão apenas focados na partida contra o Brasil, no sábado, que vai definir o primeiro colocado do grupo.

Segundo integrantes do governo baiano que participaram da avaliação dos hotéis, o que mais pesou para a decisão da delegação italiana foi a posição central ocupada pelo hotel entre o local no qual a equipe vai treinar e o local do jogo - os únicos deslocamentos que a seleção precisa fazer durante a passagem por Salvador. Tanto o Barradão quanto a Arena Fonte Nova ficam a cerca de 15 quilômetros dali, em sentidos opostos.

PRISÃO NA PRAIA

Se os italianos vão penar até para ver o mar de Salvador, a delegação da CBF está em um dos pontos mais cobiçados pelos turistas na cidade. A vista da varanda dos quartos do Gran Hotel Stella Maris é apenas areia, coqueiros e mar e as confortáveis unidades do resort contam com todas as comodidades de um hotel de luxo a beira-mar.

Segundo o gerente-geral do estabelecimento, Francis Pointis, porém, os jogadores não devem aproveitar quase nada da estrutura. "Até o telefone dos quartos deles foi retirado, a pedido da CBF", conta. A internet, por outro lado, está liberada.

A programação e os cardápios das refeições dos atletas foram totalmente preestabelecidos. Não estão previstos passeios à praia - como os que fizeram os jogadores de Uruguai e Nigéria durante a passagem por Salvador. Nem as três piscinas do hotel foram requisitadas pela seleção.

Há agendamentos prévios para a academia - que será interditada para os "hóspedes comuns" do hotel enquanto os atletas a usarem - e foi criada uma área exclusiva para refeições dos jogadores. Tudo para garantir a privacidade dos craques.

Para os que vão ocupar os 84 apartamentos destinados a turistas no período em que a seleção estiver no hotel (são 334 no total), a chance de encontrar os jogadores em algum momento é pequena, avalia Pointis. "Eles vão ficar isolados", afirma. "Será preciso contar com a sorte."

TUDO PARA CATIVAR

No Catussaba, a seleção do Uruguai passou por momentos de grande relaxamento. Os jogadores puderam caminhar livremente pela extensa área do resort, foram à praia e até receberam a visita dos familiares. "Eles estão encantados", conta Dilson. Por ser um hotel horizontal, um setor foi separado para a delegação, que pôde ter privacidade e até entrada e saída independentes.

O grupo está em um espaço de 50 apartamentos, todos com cama de casal, banheiro grande e varanda. "Sabemos que para o hotel também é um teste para a Copa de 2014, quando as seleções permanecerão por mais tempo nos lugares", afirma Dilson. Apesar de dieta rígida dos atletas, o estabelecimento colocou à disposição quitutes da culinária local, como acarajé e abará, e ofereceu água de coco à vontade.

Todos os hotéis da Copa das Confederações foram escolhidos pela Fifa. Muitas visitas foram feitas antes da definição e no caso do Catussaba, houve uma série de vistorias da polícia civil, militar, exército, marinha e bombeiros. Durante a estadia dos uruguaios, uma tropa especial da polícia militar ficou 24 horas na frente do hotel. Tudo para garantir a segurança da equipe.