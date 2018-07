Seleção italiana treinará no Barradão na Copa das Confederações

SALVADOR - A seleção italiana treinará no Estádio Barradão para o confronto diante do Brasil, no dia 22 de junho, pela Copa das Confederações. Integrantes da Federação Italiana de Futebol visitaram o estádio do Vitória, aprovaram as instalações e utilizarão o local antes da partida que acontecerá em Salvador.

A comitiva que fez a vistoria das instalações foi formada pela vice-presidente da federação italiana, Maria Carmela Corrado, pelo coordenador de equipamentos, Roberto Muraro, pelo assessor da delegação, Salvatore Rosso, e pelo assessor do Comitê Organizador Local (COL), Rafael Marcondes.

Além de conhecer o campo e seus acessos, os integrantes da entidade italiana conferiram as condições do gramado e visitaram as áreas internas, como vestiários, áreas de circulação e sala de imprensa. Durante a visita, o grupo ainda fez uma inspeção no hotel em que a delegação italiana ficará hospedada em Salvador.

A seleção da Itália deve fazer três ou quatro treinos no Barradão para o confronto diante do Brasil, pela terceira rodada do Grupo A da Copa das Confederações. Até a segunda fase de vendas de ingressos para o torneio, finalizada em 15 de janeiro, a partida recebeu mais de 62 mil solicitações, sendo o jogo mais procurado pelos torcedores.