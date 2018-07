Seleção japonesa é recebida com faixa de incentivo e marchinhas de carnaval

BRASÍLIA - Cerca de 20 torcedores japoneses foram ao hotel Kubitschek Plaza, na manhã desta quarta-feira, para recepcionar os jogadores da seleção japonesa de futebol que veio disputar o título da Copa das Confederações. Com uma faixa com os dizeres “Samurai Blue (apelido que os japoneses dão à seleção nacional), torcemos por um grande desempenho”, os torcedores gritaram palavras de incentivo aos jogadores assim que desembarcaram.

“Queremos que todos os jogadores se esforcem ao máximo”, disse a torcedora Chiyoko Saito, pesquisadora da universidade da província de Shizuoka, antes de revelar que não conhece nenhum membro da seleção, mas que torce por todos. Mesmo com passagens marcadas para amanhã – dois dias antes do início da Copa das Confederações - ela foi ao hotel apoiar os jogadores.

Além dos japoneses, o grupo Banda Brasília fez voluntariamente uma pequena apresentação durante o desembarque, tocando marchinhas de carnaval para os membros da delegação nipônica. “Queríamos mostrar um pouco da cultura Brasileira para eles”, explica Marcelo Sena, membro da banda. O Japão é o adversário da estreia da seleção brasileira, no Estádio Mané Garrincha no sábado (15). A equipe é também o primeiro time a se classificar para a Copa do Mundo de 2014.