Seleção joga futevôlei e faz treino físico na areia na Granja Comary

TERESÓPOLIS - Após três treinamentos seguidos com bola nos campos da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o trabalho da tarde desta quinta-feira, na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, foi realizado em um cenário diferente. Assim, o grupo de jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari realizou exercícios físicos na caixa de areia.

As exceções foram os três goleiros da seleção - Julio Cesar, Jefferson e Victor -, que trabalharam no campo 2 da Granja Comary, supervisionados pelo preparador Carlos Pracidelli. Já os demais 20 atletas do grupo trabalharam em clima descontraído na caixa de areia, observados por Felipão.

Após o aquecimento, o grupo foi dividido em dois times, que disputaram uma partida de futevôlei. Os pontos eram comemorados com brincadeiras, e os jogadores exibiram bastante habilidade, com vários toques de efeito. Eles, porém, sofreram com o frio, se utilizando, em boa parte do tempo, de camisas de manga longa para se proteger, e também com uma chuva fina.

Depois, durante aproximadamente 20 minutos, os jogadores fizeram um exigente trabalho físico na caixa de areia. O grupo teve que percorrer um circuito, com corridas, saltos e passagem por obstáculos. A preparação física é uma preocupação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, ainda mais com a proximidade do início do torneio, o que pode levar alguns jogadores a serem poupados nos amistosos que antecedem o torneio.

Quem se deu bem com a realização da atividade foram alguns vizinhos do local de treinamentos, pois a caixa de areia fica bem próxima de algumas residências da região. Assim, eles foram espectadores privilegiados da atividade da seleção nesta quinta-feira.

A seleção brasileira volta a treinar nesta sexta-feira na Granja Comary, novamente em dois períodos, em atividades marcadas para as 9h30 e 15h30. Na próxima terça, a equipe disputa o seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo, diante do Panamá, no Serra Dourada, em Goiânia. A estreia no Mundial será em 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão.