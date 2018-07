Seleção mexicana divulga uniforme vermelho para a Copa

SÃO PAULO - O México poderá vestir uniforme vermelho na Copa do Mundo. A Adidas, fornecedora do material esportiva da equipe, divulgou nesta sexta-feira a camisa reserva da seleção. Em três edições do Mundial (1930, 1950 e 1958), os mexicanos utilizaram uniforme vermelho, já que a cor verde passou a ser usada na Copa de 1958, na Suécia.

Segundo o site da Federação Mexicana de Futebol, o vermelho é uma homenagem à paixão, à união e ao espírito lutador representados na bandeira do México. A camisa também traz detalhes em preto na gola e nas mangas.

Logo abaixo do distintivo, a camisa apresenta um gráfico mesclando tons de preto e vermelho. Já as três cores da bandeira nacional, assim como a inscrição “México”, aparecem na parte de trás da camisa. O uniforme também é composto por meias e calção vermelhos.

A seleção mexicana está no Grupo A, o do Brasil. A equipe estreia contra Camarões, no dia 13 de junho, em Natal. No dia 17, em Fortaleza, o time enfrentará a seleção brasileira. A última partida da primeira fase será contra a Croácia, na Arena Pernambuco, dia 23.