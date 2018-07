Seleção mexicana inicia preparação para Copa

Aguirre chamou 17 jogadores, todos de clubes mexicanos, para iniciar a preparação nesta segunda-feira, na Cidade do México. No futuro, ele ainda irá chamar quem atua no exterior, mas admitiu que esse grupo inicial tem boas chances de estar na convocação final para a Copa.

Para conseguir começar a preparação tão cedo, Aguirre obteve a liberação dos clubes mexicanos, que cederam seus jogadores para a seleção mesmo com o campeonato nacional em andamento. Mas, segundo o técnico, nenhum deles já está garantido no grupo que vai ao Mundial.

"Acredito que tenho em mãos a melhor geração da história do futebol mexicano", afirmou Aguirre, apostando numa boa campanha do México na disputa da Copa de 2010. "O sacrifício é duro, fazer 60 dias de preparação não é fácil. Mas eles têm a chance de fazer história."

A lista definitiva de convocados do México para a Copa será divulgada apenas no dia 1º de junho. E durante a preparação está prevista a realização de um total de 13 amistosos. No Mundial, os mexicanos estão no Grupo A, que conta ainda com África do Sul, França e Uruguai.