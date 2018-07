Seleção não tem moleza no primeiro dia de trabalho

Os jogadores desembarcaram em Curitiba separadamente durante a manhã desta sexta-feira, mas o trabalho começou logo depois do almoço e foi até o início da noite. Mesmo Kleberson, que foi o último a se apresentar - chegou apenas no final da tarde porque defendeu o Flamengo no Chile na noite anterior -, não teve descanso e já fez testes físicos e exames médicos após chegar ao CT do Caju.

O técnico Dunga, por sua vez, também não perdeu tempo. Mesmo chegando atrasado em Curitiba, após problemas no voo que pegou em Porto Alegre, ele aproveitou o primeiro dia de trabalho para vistoriar as instalações do CT do Caju.