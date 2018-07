Seleção olímpica bate Colômbia e continua 100% no Torneio de Toulon

TOULON - A seleção brasileira olímpica, formada por jogadores que terão a idade máxima de 23 anos nos Jogos do Rio/2016, não jogou bem mas venceu a segunda partida do Torneio de Toulon, na França. Neste sábado, enfrentou a Colômbia e ganhou por 2 a 1, levando pressão no fim. Na primeira rodada, já havia feito 3 a 0 na Coreia do Sul.

Apesar das boas entradas de Luan e Alisson no segundo tempo da estreia, Alexandre Gallo manteve o time titular para pegar a Colômbia. O Brasil dominou a partida desde o início, meteu uma bola na trave, e abriu o placar de pênalti. Ademilson sofreu a falta e ele mesmo cobrou, deslocando o goleiro.

Na segunda etapa, Rodrigo Caio, também do São Paulo, jogando de volante, apareceu como homem surpresa no ataque, tabelou com Luan e bateu na saída do goleiro. A 18 minutos do fim do jogo (que teve dois tempos de 40 minutos), o goleiro Marcos, do Fluminense, pegou com a mão bola recuada. Rodriguez bateu a falta com categoria e descontou.

Líder do Grupo B, o Brasil volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta a Inglaterra brigando pela primeira posição. Depois, na sexta, fecha a primeira fase contra o time mais fraco do grupo, o Catar. Só o melhor de cada chave avança para a final, no domingo.