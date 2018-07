Seleção olímpica é convocada e desfalca clubes no Brasileirão

Um dia depois de divulgar a convocação da seleção brasileira principal para dois amistosos nos Estados Unidos, o técnico Dunga - junto com o auxiliar Andrei Lopes, o Cebola, e o treinador do time sub-20 Ricardo Micale - anunciou nesta sexta-feira a lista com 22 jogadores para um amistoso da seleção olímpica contra a França, no dia 8 de setembro, na cidade de Le Mans.

O jogo na Europa serve como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando o Brasil tentará a inédita medalha de ouro. E vai desfalcar, ainda mais, alguns clubes no Campeonato Brasileiro - casos de Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo, todos no G4.

O São Paulo é a equipe que mais vai perder jogadores para a seleção olímpica. Dunga convocou o zagueiro Lucão, que vinha sendo titular até a última rodada, e Rodrigo Caio, que se recupera de lesão. Já o Corinthians perderá o atacante Luciano, que passou a ser titular no fim de semana, para o amistoso - além do volante Elias, chamado para a seleção principal.

Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras e Fluminense tiveram um jogador, de importância para o elenco, convocado. No caso do time de Belo Horizonte, dois foram chamados, mas apenas o atacante Carlos é mais utilizado pelo técnico Levir Culpi.

Dez atletas convocados estão no futebol da Europa - casos, por exemplo, do meia Rafael Alcântara, do Barcelona, do volante Lucas Silva, do Real Madrid, e do lateral-direito Fabinho, do Monaco.

A convocação deverá tirar os jogadores de pelo menos uma rodada do Brasileirão, que acontece no fim de semana de 5 e 6 de setembro. A rodada, a 23.ª da competição, tem clássico entre Palmeiras e Corinthians, em São Paulo, e Flamengo e Fluminense, no Rio.

CONFIRA LISTA:

Goleiros: Ederson (Benfica-POR) e Jean (Bahia)

Zagueiros: Lucão (São Paulo), Marlon (Fluminense), Walace (Monaco-FRA) e Rodrigo Ely (Milan-ITA)

Laterais: Fabinho (Monaco-FRA), Maicon (Livorno-ITA), Wendell (Bayer Leverkusen-ALE) e Jorge (Flamengo)

Meio de campo: Rodrigo Caio (São Paulo), Lucas Silva (Real Madrid-ESP), Otavio (Atlético Paranaense), Eduardo Henrique (Atlético Mineiro), Rafael Alcantara (Barcelona-ESP), Andreas Pereira (Manchester United-ING) e Felipe Anderson (Lazio-ITA)

Atacantes: Kelvin (Palmeiras), Alisson (Cruzeiro), Carlos (Atlético Mineiro), Luciano (Corinthians) e Luan (Grêmio)