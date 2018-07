Seleção olímpica empata no último amistoso no Catar

A seleção olímpica do Brasil se despediu de seu tour pelo Catar nesta segunda-feira, com o terceiro amistoso da série pelo país asiático. E pela primeira vez os comandados de Alexandre Gallo deixaram o campo sem vencer. Diante da equipe principal do Líbano, eles encontraram muitas dificuldades e suaram para arrancar um empate por 2 a 2. Ademilson e Vinícius Araújo marcaram.

Com isso, a seleção encerra a viagem pela Ásia com duas vitórias e um empate. Anteriormente, havia passado pelas equipes sub-22 do Catar, por 4 a 0, e sub-23 da Palestina, por 3 a 0. Um dos principais destaques da viagem foi o atacante são-paulino Ademilson, autor de quatro gols em três jogos. O ex-cruzeirense Vinícius Araújo marcou três.

Nesta segunda, o Brasil jogou sem o lateral Fabinho, do Monaco, que se apresentou à seleção principal para substituir Maicon. Mesmo assim, começou bem melhor e não demorou para marcar o primeiro. Aos três minutos, Ademilson aproveitou passe de Douglas Coutinho para abrir o placar. O próprio Ademilson perderia boa chance antes do empate do Líbano, aos 47 minutos, com Mohamad.

No segundo tempo foram os libaneses que começaram melhor e marcaram, aos sete minutos, com Hassan. O Brasil, então, foi para cima. Até que Vinícius Araújo, mais uma vez vindo do banco, marcou o gol de empate aos 42, após cobrança de escanteio. Ainda houve tempo para que Alisson acertasse o travessão aos 49, no último lance de perigo da partida.