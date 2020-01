Seleção olímpica dá goleada no encerramento da preparação para o Pré-olímpico

A seleção olímpica encerrou com goleada o período de treinamento em Teresópolis visando o Pré-Olímpico que será disputado na Colômbia, a partir do próximo domingo. Em jogo-treino disputado com a equipe da Portuguesa-RJ, o time do técnico André Jardine venceu pelo placar de 7 a 0. A delegação brasileira embarca para o país vizinho nesta quarta-feira.

Diante de um pequeno público - composto por familiares de jogadores e algumas crianças que conseguiram adentrar na sempre restrita Granja Comary -, a seleção não encontrou nenhuma dificuldade para impor seu ritmo. André Jardine mandou a campo o time considerado reserva no primeiro tempo, que encerrou a etapa vencendo por 3 a 0.

Os gols foram marcados por Yuri Alberto, Bruno Tabata e Reinier. Os titulares atuaram na segunda etapa e, com destaque para o atacante Paulinho, que marcou duas vezes e deu uma assistência, fizeram mais quatro. Matheus Cunha e Antony marcaram os outros dois.

"O importante foi o desempenho. O resultado foi parte de um desempenho muito melhor, mas com ele a confiança e o ritmo vêm", avaliou o meio-campo Maycon. O jogador do Shakhtar Donetsk também elogiou o grupo. "A ideia de time ele (Jardine) já deve ter na cabeça. Ele deu oportunidade para todo mundo, a gente tem um grupo forte, qualificado, todos vêm jogando pelos seus clubes. Não são só os 11 que vão começar que vão definir."

O técnico também se mostrou satisfeito com a goleada. Ele conseguiu respirar um pouco mais aliviado com a defesa - o zagueiro Walce, titular da equipe, foi cortado por lesão, mas nesta terça os reservas Nino e Bruno Fuchs tiveram bom desempenho.

Sobre o corte de seu defensor, Jardine disse que o grupo perdeu "um de seus líderes". O treinador deverá anunciar o substituto de Walce até o fim de semana. "A gente lamenta muito (a lesão do Walce). Eu quero deixar um grande abraço pra ele, é um atleta que tem uma postura impecável, um nível de profissionalismo exemplar, era um dos líderes de nossa equipe. A gente lamenta demais", comentou.

"Estamos pensando com calma (no substituto), temos prazo até um dia antes da estreia para fazer essa substituição. Estamos analisando bem as opções que a gente têm, temos atletas de bom nível que estão de férias, outros que estão voltando. Estamos analisando bem."