Seleção olímpica ganha a primeira em torneio amistoso na China

A seleção brasileira olímpica venceu a primeira no torneio amistoso que está disputando em Wuhan, na China. Na madrugada deste domingo, os comandados do técnico Alexandre Gallo derrotaram a Coreia do Sul por 3 a 0, com gols de Felipe Anderson, Ryder Matos e Felipe Gedoz.

Foi o segundo jogo da equipe, que já se prepara para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. No primeiro, empataram por 2 a 2 com a Austrália. Com estes resultados, o Brasil lidera provisoriamente a competição, com quatro pontos.

A equipe brasileira entrou em campo escalada com Jacsson; Maicon, Dudu, Rodrigo Ely e Vinicius Ribeiro; Filipe Augusto, Alef e Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Wellington Silva e Ryder Matos. No decorrer do duelo, entraram Wendell, Kelvin, Vinícius Araújo e Felipe Gedoz.

Apesar da superioridade em campo, o Brasil só conseguiu vencer a defesa sul-coreana aos 39 minutos de jogo. Felipe Anderson bateu falta, que ele mesmo sofreu, no ângulo e inaugurou o marcador. Dois minutos depois, Ryder Matos investiu pela esquerda e bateu cruzado para as redes.

O terceiro gol só veio nos instantes finais da partida. Felipe Gedoz, que entrara na segunda etapa, encheu o pé de fora da área pela esquerda e superou o goleiro sul-coreano.

Depois da vitória, a seleção olímpica encerrará sua participação no torneio chinês na terça diante da equipe anfitriã, às 9h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, a seleção principal enfrentará a Áustria, em Viena, no seu último amistoso do ano.