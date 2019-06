Seleção olímpica joga para coroar boa campanha com título em torneio na França

Com o objetivo de coroar com o título uma campanha perfeita até aqui no Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França, a seleção brasileira olímpica enfrenta o Japão neste sábado, às 11 horas (de Brasília), na decisão da competição amistosa.

Embalada, a equipe nacional acumula quatro vitórias em quatro partidas, sendo que as três primeiras foram por goleada - bateu Guatemala e França, ambas por 4 a 0, e o Catar, por 5 a 0. Depois disso, novamente sem levar gols, o time dirigido por André Jardine superou a Irlanda por 2 a 0 nas semifinais.

O Brasil ganhou oito títulos do tradicional evento em Toulon, mas ganhou o mesmo pela última vez em 2014, quando goleou a França por 5 a 2 na final. Nos quatro últimos anos, os brasileiros não foram sequer à decisão. E o País é o segundo maior vencedor da história da competição, realizada desde 1967, ficando atrás apenas da anfitriã França, que possui 12 troféus.

Com o título em Toulon, o Brasil quer engrenar neste ciclo olímpico que visa aos Jogos de Tóquio-2020, onde defenderá a condição de atual campeão após o inédito ouro obtido no Rio-2016. País-sede da próxima Olimpíada, o Japão disputará pela primeira vez a final do torneio francês.