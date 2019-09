Seleção olímpica pegará Venezuela e Japão em Pernambuco nos amistosos de outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os próximos amistosos da seleção brasileira olímpica. Na data Fifa de outubro, o time nacional formado por jogadores sub-23 enfrentará a Venezuela e o Japão em Pernambuco, nos dias 10 e 14, respectivamente.

O duelo contra a Venezuela será no estádio dos Aflitos, casa do Náutico que passou recentemente por uma grande reforma, no Recife, às 21h30. Quatro dias depois, a seleção voltará a campo para o confronto contra o Japão, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, às 18 horas.

Os amistosos servem para a seleção brasileira dar sequência à preparação para o Pré-Olímpico, que será em janeiro do ano que vem, na Colômbia. A Venezuela é um dos possíveis adversários no torneio. O Japão já está classificado para os Jogos Olímpicos, por ser país sede, e foi o adversário do Brasil na final do Torneio Maurice Revello (antigo Torneio de Toulon), na França, em junho.

A seleção, comandada pelo técnico André Jardine, vem de dois resultados positivos na preparação para o Pré-Olímpico. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 0, na última quinta-feira, e o Chile por 3 a 1, na segunda.