Seleção olímpica vence a Coreia do Sul na estreia do Torneio de Toulon

TOULON - A seleção brasileira sub-21, formada por jogadores que terão idade olímpica em 2016, estreou com vitória nesta quinta-feira no Torneio de Toulon, principal competição não-oficial nas categorias de base. Com gols de Thalles e Luan, a equipe venceu a Coreia do Sul por 2 a 0.

Sem poder contar com Rafinha Alcântara, machucado, que sequer foi convocado para o torneio, Gallo escalou o time com: Marcos, Gilberto, Marquinhos, Dória e Wendell; Rodrigo Caio, Lucas Evangelista, Leandro, Ademílson e Alisson; Thalles. Assim, o treinador optou por manter a base do São Paulo, uma vez que três dos titulares (Rodrigo Caio, Lucas e Ademilson) são do time.

Logo no início do jogo, a Coreia do Sul teve a chance de abrir o placar de pênalti, quando Wendell colocou a mão na bola dentro da área. Marcos, goleiro do Fluminense, pegou. Ainda no primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Thalles, do Vasco, completando cruzamento de Gilberto, lateral do Inter.

Na segunda etapa, entraram Luan, Lucas Piazon e Alison nos lugares de Leandro, Alisson e Ademílson. No último dos 80 minutos de jogo, Luan, destaque do Grêmio no primeiro semestre, fez bonita jogada e bateu na saída do goleiro para fazer 2 a 0.

O próximo adversário do Brasil no Torneio de Toulon é a Colômbia, já neste sábado. Também pelo Grupo B, nesta quinta, a Inglaterra fez 3 a 0 no Catar.