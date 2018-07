Seleção paralímpica de futebol desafia Messi a cobrar pênalti com os olhos vendados

Que Messi é um grande jogador, ninguém duvida. Mas será que ele tem o mesmo domínio com a bola nos pés se estiver com os olhos vendados?. Em vídeo divulgado pela Unicef, o craque disputa cobranças de pênaltis com a seleção espanhola paralímpica de futebol. E ele não decepcionou. Em um time formado por jogadores do Barcelona e os atletas espanhóis, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com Messi marcando gol.

O desafio foi para os jogadores do Barça, que tiveram os olhos vendados para cobrar as penalidades. O registro, divulgado nesta quinta-feira, exibe o encontro entre os jogadores e a equipe de atletas da Paralimpíada. A surpresa dará incentivo para a seleção da Espanha, que faz sua estreia na Rio-2016 nesta sexta-feira, contra a China, pelo Grupo B.

Confira o vídeo: