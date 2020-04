Seleção peruana doa máscaras a militares na luta contra Covid-19

Os jogadores e a comissão técnica da seleção peruana, comandados pelo treinador argentino Ricardo Gareca, doaram 21.600 máscaras e dispositivos de proteção para membros das forças armadas que buscam garantir a segurança durante a pandemia de coronavírus, informou neste domingo o Ministério da Defesa do país.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"A seleção do Peru voltou a vestir a camisa e doou artigos de biossegurança e limpeza para o pessoal das Forças Armadas, que mais uma vez entra em campo para lutar pela vida de todos os peruanos", indicou o ministério no Twitter.

Entre os produtos doados estão 21.600 máscaras e 10.000 luvas descartáveis que serão distribuídas aos militares que realizam tarefas de patrulha e segurança em Lima durante a paralisação social obrigatória.

"A equipe é o nosso material mais precioso, por isso nossa seleção nos doou esses itens para que possamos nos defender e continuar cumprindo a missão que nos foi dada", disse o coronel do Exército, Walter Béjares.

A doação foi feita por todos os jogadores da seleção, a comissão técnica liderada pelo argentino Ricardo Gareca e a Federação Peruana de Futebol (FPF).

"Com união, trabalho e solidariedade, podemos levar esse jogo adiante", afirmou a FPF no Twitter. Até o momento, no Peru, foram registrados 6.848 casos de COVID-19, com 181 mortes.