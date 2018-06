Seleção peruana mantém embalo e vence Islândia em amistoso nos EUA

Classificada à Copa do Mundo pela primeira vez em 36 anos, a seleção do Peru continua em festa. Nesta terça-feira, a equipe conquistou mais uma vitória ao superar a Islândia por 3 a 1, em amistoso disputado em New Jersey, nos Estados Unidos, em duelo de preparação das duas seleções para o torneio na Rússia.

Dirigida por Ricardo Gareca, a seleção peruana já havia demonstrado força nas datas reservadas pela Fifa para amistosos em março ao superar a Croácia por 2 a 0. E, diante de mais uma seleção europeia, obteve outro triunfo. Além disso, ampliou a sua invencibilidade para 12 jogos, não perdendo desde 16 de novembro de 2016, quando caiu por 2 a 0 para o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Nos Estados Unidos, o Peru abriu o placar do amistoso logo aos três minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Renato Tapia. Só que a Islândia esboçou uma reação ao igualar o marcador aos 22 minutos, com o gol de Jón Gudni Fjóluson. Na etapa final, porém, a seleção peruana sacramentou a sua vitória com os gols marcados por Raúl Ruidíaz, aos 13, e Jefferson Farfán, aos 31 minutos.

Na Copa do Mundo, o Peru vai estrear diante da Dinamarca em 16 de junho, sendo que a França e a Austrália serão os outros adversários no Grupo C. Na mesma data, a Islândia vai encarar a Argentina pela rodada inicial do Grupo D. Seus outros duelos na chave serão diante da Croácia e da Nigéria. Em seu outro amistoso neste mês, perdeu 3 a 0 para o México.