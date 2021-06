Seleção poderá jogar mais duas vezes no criticado gramado do Engenhão na Copa América

Apesar das críticas de Neymar e Tite, a seleção brasileira poderá jogar mais duas vezes no Engenhão nesta Copa América. Ao garantir a primeira colocação do Grupo B, derrotando a Colômbia na noite de quarta-feira, a equipe nacional voltará a se apresentar no gramado se avançar para a semifinal a competição.

O Brasil já está classificado para as quartas de final, mas ainda vai cumprir tabela na fase de grupos. Sua participação nesta etapa será encerrada no domingo, quando enfrentará o Equador no estádio Olímpico de Goiânia. Depois desta partida, todos os jogos que a seleção fizer nesta Copa América será no Rio. Quando aceitou trazer a Copa América para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que seria apenas mais uma competição em tantas outras no País. Sem preparação e ainda sem saber onde os jogos seriam disputados, sobrou para os jogadores do torneio o Engenhão, um estádio cujo gramado não oferece condição para boas apresentações.

Leia Também Tite critica gramado do Engenhão e minimiza clima tenso com a Colômbia

"Um campo que não vou chamar de horrível, mas muito ruim para se jogar futebol, prejudica todo o espetáculo. Quem quer criar, não consegue. É inadmissível que duas equipes de alto nível, com jogadores que atuam na Europa, virem jogar num campo nessas condições", criticou Tite na quarta-feira. Ele jhá tinha falado mal do gramado em outras ocasiões.

Mesmo assim, o treinador terá de reencontrar o surrado gramado na sexta-feira da próxima semana, dia 2 de julho, pelas quartas de final. O adversário ainda não foi definido. Mas será o quarto colocado do Grupo A. Uruguai e Paraguai são os mais cotados. E será jogo decisivo.

Se confirmar a boa fase e alcançar a semifinal, a embalada seleção brasileira jogará mais uma vez no Engenhão, no dia 5 de julho. Um triunfo levará o time à decisão e também ao Maracanã, palco da final da competição, no dia 10 de julho. Se perder, jogará no Mané Garrincha, em Brasília, na disputa do terceiro lugar, como aconteceu na Copa do Mudo de 2014, quando o Brasil perdeu para a Holanda.

As reclamações do Brasil quanto ao Engenhão começaram após o primeiro jogo no estádio, a goleada sobre o Peru por 4 a 0, na segunda rodada. "Comemorando o gol de ontem no 'belo' gramado do Engenhão #porfavorarrumaocampo", ironizou Neymar em suas redes sociais um dia depois da vitória. Antes de Neymar, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, e o craque Lionel Messi também já haviam reclamado das condições do campo. Os argentinos empataram com os chilenos por 1 a 1 no local. O técnico Ricardo Gareca, do Peru, engrossou o coro contra o campo, depois da derrota para o Brasil.

Portanto, dois dos principais jogadores do futebol mundial, Neymar e Messi, detonaram o gramado do Engenhão nesta Copa América trazida às pressas para dentro do Brasil, sem consulta prévia, que até gerou revolta entre os jogadores da própria seleção brasileira. Quando CBF, Conmebol e Bolsonaro acertaram fazer a competição, eles não sabiam sequer em quais Estados brasileiros os jogos seriam realizados. Os melhores estádios do Brasil não são usados. Há ainda o temos da covid-19. Já são 166 casos envolvendo a Copa América, entre jogadores, membros da comissão técnica e colaboradores para atender essas seleções em hoteis, CTs e estádios.

O Botafogo, que cuida do gramado do Engenhão, teve ajuda da Conmebol para tratar seu campo durante a Copa América, com o replantio de tufos de grama, mas não houve tempo para atingir as melhorias pretendidas.