Seleção pronta para exames antidoping a partir de terça

A Fifa começa nesta terça-feira, dia 1.º de junho, a realizar exames surpresa antidoping com os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Os exames serão feitos com jogadores de todas as 32 seleções, mas não necessariamente com todos os atletas que serão inscritos no torneio.

Veja também:

Felipe Melo compara bola da Copa a uma 'patricinha'

Ramires sofre com ansiedade antes da estreia na Copa

Antero Greco: 'Papo pré-Copa é só aperitivo'

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

A CBF já foi avisada que os funcionários da entidade mundial podem aparecer na concentração, no hotel Fairway, ou no campo de treino da Randburg High School, em qualquer horário e dia, inclusive durante o Mundial. Há o padrão ainda de realizar exames após as partidas.

A assessoria de imprensa da seleção brasileira conta que, na Copa passada, os funcionários responsáveis pela coleta dos exames apareceram no hotel na Alemanha às 7 horas locais, quando todos ainda estavam dormindo. A CBF espera que tudo esteja em ordem, pois é constante a recomendação aos jogadores para que tomem cuidado ao ingerir qualquer remédio.