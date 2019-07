Seleção retorna à Granja Comary após crise com Neymar tumultuar primeira passagem

A seleção brasileira retornou na noite desta quarta-feira para a Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a final da Copa América, no próximo domingo. O grupo quer tranquilidade, concentração e foco, componentes que foram um problema na passagem anterior pelo local. Os problemas particulares de Neymar tumultuaram os dias de treinos antes do início da competição.

O período de cerca de 15 dias no local teve presença da polícia, imagens de treino vazadas em redes sociais e problemas com Neymar. O principal jogador da seleção brasileira sofreu com dores no joelho, com uma bola entre as pernas levada no no treino de um garoto do sub-20 do Cruzeiro e, principalmente, com a divulgação de uma acusação de estupro cometido em Paris contra a modelo Najila Trindade.

O Brasil ficou na Granja Comary de 23 de maio a 4 de junho. A passagem foi encerrada por uma longa entrevista do técnico Tite. Praticamente quase toda a conversa com os jornalistas naquela manhã recaiu sobre a acusação sobre Neymar e como o treinador lidaria com o tema. O técnico defendeu o atacante, mas dois dias depois o craque do Paris Saint-Germain teria de ser cortado por lesão no tornozelo sofrida no amistoso com o Catar, em Brasília.

Nos dias anteriores, um carro de polícia foi ao Centro de Treinamento da seleção brasileira para apurar informações sobre o possível crime virtual cometido por Neymar ao divulgar imagens e trechos das conversas no WhatsApp com Najila. Houve ainda naqueles dias a expectativa pela mudança da faixa de capitão, com o camisa 10 destituído do posto. Daniel Alves recebeu a função.

Nos primeiros dias de trabalho houve uma outra polêmica. Tite realizou um treino fechado na Granja Comary, sem a presença dos jornalistas, mas com convidados e patrocinadores autorizados a permanecerem do lado de dentro. Alguns dos presentes transmitiram o treino pelas redes sociais e revelaram, por exemplo, a formação titular escolhida para o trabalho.