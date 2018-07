Seleção será blindada até dos jornalistas no CT do Caju Enclausurados, isolados dos torcedores e dos jornalistas (mas não da internet e de seus telefones), focados somente na preparação física, médica e técnica para a Copa do Mundo. Até a bandeira do Atlético-PR no mastro na entrada agora é a do Brasil. É com esta "blindagem" que a seleção vai ficar em seus seis dias no CT do Caju, a partir desta sexta-feira.