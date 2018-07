Seleção será convocada na terça para jogo com a Bolívia

RIO - A CBF anunciou nesta quarta-feira que a seleção brasileira será convocada para o amistoso contra a Bolívia na próxima terça-feira. O jogo será disputado no dia 6 de abril, às 16 horas, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, fora das datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais, o que obriga o técnico Luiz Felipe Scolari a chamar apenas jogadores que atuam no futebol nacional.

Nesta terça-feira, a CBF havia anunciado que a convocação dos jogadores aconteceria nesta quinta. Mas agora a divulgação da lista foi postergada para a próxima terça. De acordo com a entidade, a relação dos jogadores chamados será apresentada por Felipão a partir das 17 horas pelo site oficial da CBF.

O amistoso contra a Bolívia será o quarto compromisso da seleção brasileira sob o comando de Felipão. Com o treinador, a equipe ainda não venceu e acumula uma derrota, para a Inglaterra (2 a 1), e dois empates, com Itália (2 a 2) e Rússia (1 a 1).

Esse amistoso entre Brasil e Bolívia foi marcado após o falecimento do boliviano Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, que morreu ao ser atingido por um sinalizador durante jogo entre San Jose e Corinthians, disputado no dia 20 de fevereiro, em Oruro, pela Copa Libertadores.

Depois do duelo com a Bolívia, a seleção brasileira tem outros três amistosos programados para antes da estreia na Copa das Confederações. No dia 24 de abril, vai encarar o Chile, no Mineirão. Depois, em junho, enfrentará a Inglaterra, dia 2, no Maracanã, e a França, dia 9, na Arena Grêmio.

Na Copa das Confederações, que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Brasil fará a sua estreia em 15 de junho, contra o Japão, em Brasília. Ainda na primeira fase do torneio, a seleção vai enfrentar o México, no dia 19, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, em Salvador.